Видео: В результате ДТП на КАД часть Газели оказалось под спецтехникой

Причины ЧП выясняются.

В среду, 22 августа, в Красносельском район случилось ДТП с участием Газели и спецтехники. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург".

Инцидент случился днем на внешней стороне КАД на повороте в сторону железнодорожной станции Сергиево (Володарская). На видео, опубликованном в сети, видно, как передний корпус Газели полностью оказался под крупногабаритной дорожной техникой. Возможно, водитель микроавтобуса не справился с управлением и влетел в грузовик.

Сообщений о пострадавших на данный момент нет.

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Видео: ВКонтакте/spb_today