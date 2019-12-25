Гатчинский суд не стал прекращать уголовное дело по факту взрыва на пиротехническом заводе "Авангард"

Материалы необходимо вновь передать следователям.

Гатчинский городской суд не удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела по факту взрыва на пиротехническом заводе "Авангард" двухлетней давности назначении штрафа руководству. Информация об этом появилась в картотеке судебного органа.

Кроме того, материалы дело необходимо будет вернуть сотрудникам следствия – об этом суд просит уже во второй раз. Ранее решение было озвучено на предварительном заседании.

Напомним, что взрыв на предприятии прогремел 19 октября 2018 года. Обрушение произошло на 1,2 тысячи квадратных метров, а разрушение постигло 30% площади.

В результате трагедии погибли пятеро работников завода, семеро были травмированы.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге вынесли приговор по делу о присвоении денег коммерческих организаций.

Фото: Piter.TV