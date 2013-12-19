Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, этапировали в СИЗО Петербурга

По предварительным данным, для проведения дополнительных экспертиз.

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, этапировали из московского следственного изолятора "Бутырка" в петербургский. Об этом РИА Новости рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Алексей Мельников.

По словам Мельникова, Галявиева отправили в Петербург для проведения дополнительных экспертиз. Ранее фигуранта расследования доставили в Москву для наблюдения и прохождения психиатрической экспертизы. Эксперты признали, что молодой человек в момент совершения преступления был невменяем.

Напомним, бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая этого года устроил в стрельбу в учебном учреждении. Жертвами стали семь учеников и два педагога. Еще 23 человека пострадали. По факту стрельбы в казанской гимназии Следственный комитет России возбудил уголовное дело, стрелка же задержали. Позже Галявиев раскрыл мотивы нападения.

Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел стрелять...Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю. Ильназ Галявиев, казанский стрелок

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