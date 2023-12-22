Гала-концерт "Всё о любви…"

Шоу с мировыми звёздами балета состоится 6 марта в Александринском театре. Начало в 20:00. Для зрителей старше 6 лет.

В рамках фестиваля "Классика и современность" зрители получат уникальную возможность насладиться самыми лучшими и непревзойдёнными номерами прямиком из балетных спектаклей. Гала-концерт – новый уровень программы балета, совмещающий в себе все классические постановки.

Гала-концерт влюбит в искусство вновь, открывая свои двери как для любителей классики, балета и театра, так и для тех, кто впервые увидит всё своими глазами.

Именно в этот вечер будут исполнены фрагменты из великих спектаклей: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Арлекинада", "Талисман", "Лунная соната" и другие. И всё на одной сцене Александринского театра.

О любви поведают: народные артисты России – Фарух Рузиматов и Виктория Терешкина, чемпионка мира – Ариадна Тишова, заслуженный артист России – Иван Васильев, а также другие известные балерины и танцоры балета.

Продолжительность гала-концерта: 2 часа с антрактом.

Фото: Александринский театр