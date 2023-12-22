Гала-концерт "Всё о любви…"

В рамках фестиваля "Классика и современность" зрители получат уникальную возможность насладиться самыми лучшими и непревзойдёнными номерами прямиком из балетных спектаклей. Гала-концерт – новый уровень программы балета, совмещающий в себе все классические постановки.
Гала-концерт влюбит в искусство вновь, открывая свои двери как для любителей классики, балета и театра, так и для тех, кто впервые увидит всё своими глазами.
Именно в этот вечер будут исполнены фрагменты из великих спектаклей: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Арлекинада", "Талисман", "Лунная соната" и другие. И всё на одной сцене Александринского театра.
О любви поведают: народные артисты России – Фарух Рузиматов и Виктория Терешкина, чемпионка мира – Ариадна Тишова, заслуженный артист России – Иван Васильев, а также другие известные балерины и танцоры балета.
Продолжительность гала-концерта: 2 часа с антрактом.
Фото: Александринский театр
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