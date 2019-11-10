Гагарина со слезами покинула студию "Голоса"

Певицу растрогало выступление одного из певцов.

Полина Гагарина расплакалась в эфире шоу "Голос" на Первом канале после выступления отца погибшего актера из "Физрука" Егора Клинаева. Он признался, что решился выступить в память о сыне.

Дмитрий Клинаев исполнил на проекте песню "Колыбельная", написанную Оскаром Фельцманом на стихи Расула Гамзатова. Из всех членов жури к артисту повернулся только Сергей Шнуров. Но эмоциональнее всех на выступление певца отреагировала Гагарина. Она призналась, что знает о трагедии в семье Клинаева, и выразила надежду, что проект поможет ему и "кардинально переключит". После она расплакалась и покинула студию.

Егора Клинаева насмерть сбила машина 27 сентября 2017 года. Юноша стал свидетелем ДТП и вышел, чтобы помочь пострадавшим. Ему было 18 лет.

Видео: YouTube/ Голос / The Voice Russia