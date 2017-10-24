GTA по-Иркутски: Пьяный мужчина удирал на мопеде от полиции и кидался бензопилой

В сети появилось видео гонки из патрульной машины.

Сегодня в интернете появилось видео погони за пьяным мужчиной на мопеде, которая произошла 17 октября в Куйбышевском районе Иркутска.

На опубликованных кадрах видно, как впереди машины ГИБДД едет мужчина на мопеде. Полиция сигналит "байкеру", призывая остановиться. Но мужчина упорно пытается удрать от сотрудников правоохранительных органов. Он петляет по улицам, но полиция не отстает. Чтобы увеличить расстояние с преследователями, а может, чтобы увеличить скорость, мужчина берет в руки бензопилу, которую вез, и кидает под колеса авто.

После непродолжительной погони водитель мопеда был задержан. Несостоявшимся гонщиком оказался 29-летний житель Иркутска, который был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщают сотрудники специальной роты ГИБДД, которые производили погоню и задержание, они решили остановить мужчину, потому что тот ехал на мопеде с явными признаками неисправности транспортного средства.

Видео: YouTube/ Полиция Иркутской области