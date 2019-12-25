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ГСЧС Украины сообщила о крушении самолета ВСУ в Киевской области, погибли пять человек
Сегодня, 15:37
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ГСЧС Украины сообщила о крушении самолета ВСУ в Киевской области, погибли пять человек

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В ведомстве заявили о пятерых погибших.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о крушении самолета Вооруженных сил Украины на территории Киевской области. По данным ведомства, жертвами трагедии стали пять человек. Речь идет о членах экипажа воздушного судна ВСУ Ан-26. Известно, что авиакатастрофа зафиксирована на участке между селами  Жуковцы и Триполье Обуховского района. Когда борт столкнулся с землей, он начал гореть. Внутри самолета находились 14 человек.

В настоящее время причины и обстоятельства крушения не называются.

Губернатор Брянской области сообщил о стрельбе на границе с Украиной.

Фото: Telegram / Военный обозреватель
 

Теги: всу, киевская область, крушение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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