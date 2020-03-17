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ГД приняла во II чтении проект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПГ

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Ранее соответствующую инициативу внес президент Владимир Путин.

ГД приняла во II чтении проект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПГ. Депутаты предлагают внести правки в 210 статью УК РФ. Об этом сообщили "РИА Новости". Ранее соответствующую инициативу внес президент Владимир Путин.

В законе авторы проекта укажут, что учредители, участники органов правления или сотрудники компании не подлежат уголовной ответственности. Речь идет об организационно-штатной структуре предприятия. Исключением станут случаи, когда юридическое лицо было заведомо создано для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Ранее правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге.
 

Теги: бизнес, госдума, законопроект, опг
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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