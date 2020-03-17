Ранее соответствующую инициативу внес президент Владимир Путин.

ГД приняла во II чтении проект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПГ. Депутаты предлагают внести правки в 210 статью УК РФ. Об этом сообщили "РИА Новости". Ранее соответствующую инициативу внес президент Владимир Путин.

В законе авторы проекта укажут, что учредители, участники органов правления или сотрудники компании не подлежат уголовной ответственности. Речь идет об организационно-штатной структуре предприятия. Исключением станут случаи, когда юридическое лицо было заведомо создано для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Ранее правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге.

