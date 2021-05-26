ГД одобрила поправки о лишении свободы на 15 лет за фейки о госорганах РФ

Правки вносятся в статью 207.3 УК РФ.

Государственная Дума одобрила поправки о лишении свободы на 15 лет за фейки о государственных органах России. Депутаты ужесточили ответственность за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за границей. Административные штрафы составят до 5 млн рублей, а максимальные сроки лишения свободы - до 15 лет. Правки будут вноситься в статью 207.3 Уголовного кодекса РФ.

Подобное по аналогии с ответственностью за фейки о Вооруженных силах РФ будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Альтернативой станет срок заключения до трех лет. Мера будет ужесточена из-за негативных факторов: если преступление было совершено с использованием служебного положения, группой лиц или "с искусственным созданием доказательств обвинения" или "из корыстных побуждений". Размер штрафа достигнет от 3 до 5 млн рублей. Лишение свободы составит от 5 до 10 лет. Если злодеяние привело к тяжким последствиям, то фигуранты наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Госдума одобрила упрощенное получение регионами нефтегазовых допдоходов.

Фото и видео: Госдума РФ