ГАТИ выписала штрафов за плохую уборку на 38 млн рублей

За неделю с очисткой города не справились сразу несколько ответственных компаний.

В Петербурге за прошлую неделю сотрудники ГАТИ выписали штрафов за некачественную уборку на более чем 38 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отметим, что около 400 тысяч заплатит ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России. Специалисты выявили, что заведение не справилось с установленными сроками по очистке территории и уборки наледи с крыш по адресу Морской переулок, 3А. Также средства в размере 120 тысяч выплатит "Ленэнерго", за плохую уборку на площади Александра Невского. "Водоканал" оштрафовали на полмиллиона рублей. В списке провинившихся также значится "Теплосеть", СК "Нострум", ГУДП "Центр" и другие организации.

Напомним, что Сутормин из "Оренбурга" может перейти в "Зенит".

Фото: Piter.tv