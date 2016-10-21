ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по организации праздника "Алые паруса"

Праздник выпускников состоится 28 июня на стрелке Васильевского острова.

ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по организации праздника выпускников школ "Алые паруса". Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Напомним, праздник выпускников состоится 28 июня на стрелке Васильевского острова. Здесь установят сцену и необходимое музыкальное оборудование. Отметим, что ключевой темой программы станет Год семьи, объявленный Президентом России.

Работы стартуют 1 июня. Сцену и оборудование уберут до 12 июля.

Ранее мы писали, что поощрением талантливой молодежи займутся в Ленобласти.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга