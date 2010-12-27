ГАТИ обвиняет Упрдор "Севро-Запад" в формировании пробок у Вантового и Володарского мостов

"Пробок не должно было быть", - считает ведомство.

ГАТИ выдвинула требование в отношении строительной компании, занимающейся реконструкцией Вантового моста, прекратить деятельность. Из-за действий дорожных сотрудников, вечером 8 августа оказалась частично перекрыта проезжая часть на Большом Обуховском мосту. Это вызвало серьезные автомобильные пробки. Ситуацию усугубило то, что вблизи данного участка, на Володарском мосту, также перекрыто движение из-за ремонта. Об этом сообщает прес-служба организации.

Представители ГАТИ отметили, что в заторах можно обвинить Упрдор "Северо-Запад", отвечающего за кольцевую автодорогу. По сведениям организации, все ремонтные работы должны были завершиться на Вантовом мосту еще 6 августа. Однако, сейчас они продолжаются: там удаляют колейность. Согласование реконструкции Вантового моста казалось приемлемым в ситуации с освобождением Вантового, дававшего водителям альтернативный проезд.

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