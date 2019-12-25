Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге с 27 октября

Многие ограничения движения продлятся до декабря.

Во вторник, 26 октября, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили, по каким улицам ограничат движение в Петербурге с 27 октября.

В связи с прокладкой электрокабеля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта в Пушкине по Ленинградской улице, улице Вячеслава Шишкова, Песочной улице. Ограничения продлятся до 30 октября.

С 28 октября по 09 декабря в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улицы до проезда к больнице им. Володарского.

Ограничат также движение транспорта по проспекту Девятого Января от железной дороги к Грузовому проезду с 28 октября по 13 декабря из-за прокладки газопровода.

Помимо этого с 30 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года из-за размещения пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по проспекту Римского-Корсакова от Дровяного переулка до Английского проспекта и по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до проспекта Римского-Корсакова.

Через месяц, с 20 ноября по 9 декабря, ограничат движение транспорта по улице Швецова у проспекта Стачек. Водителям предлагают объезжать участок по маршруту: Лермонтовский проспект – улицы Маршала Говорова – улица Трефолева – проспект Стачек.

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Фото: Piter.tv