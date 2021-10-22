Влад Фурман рассказал, как покорил кинофестиваль Chelsea Film Festival

Фильм выйдет в российский прокат не раньше весны 2022 года.

Фильм "Родитель", съемки которого проходили в Петербурге, получил 8 наград на кинофестивале Chelsea Film Festival в Нью-Йорке. В частности, картина победила в номинации "Лучший фильм". Исполнивший главную роль Михаил Пореченков признан лучшим актером, а Влад Фурман – лучшим режиссером. Фурман рассказал "Петербургскому дневнику", как покорил нью-йоркский кинофестиваль.

В центре сюжета социальной драмы мужчина, чья дочь подсела на героин. Не доверяя полиции, герой вместе с другом пытается остановить волну наркомании, захлестнувшую город. Кроме Михаила Пореченкова в проекте задействованы Мария Миронова, Мария Шукшина, Ангелина Стречина и другие.

Изначально картину ждала фестивальная судьба. Режиссер отправлял работу на различные кинофестивали, и команду пригласили на Chelsea Film Festival. Режиссера поразило, как иностранные зрители тепло встретили картину. А вот такое количество наград Фурман точно не ожидал. Из-за пандемии режиссер не смог получить американскую визу. На тот момент в Нью-Йорке находилась Раиса Фомина. Она и была первой, кто увидел фильм "Родитель". Более того, в ноябре фильм представят на таллинском кинофестивале "Темные ночи".

Идея для фильма пришла в голову режиссера еще в конце 90-х, когда дочь его знакомых подсела на героин.

Помню, как мы искали ее, и у канала Грибоедова стоял молодой симпатичный человек с лицом комсомольца или инженера, а вокруг него собирались дети лет 12-13. К моему удивлению, он оказался барыгой. Влад Фурман, режиссер

Однако фильм не является экранизацией истории девочки. Фурман старался акцентировать внимание не на жертвах наркотиков, а на их родителях. Режиссер хотел передать переживания родителей.

В момент написания сценария Фурман уже знал, кому предложит сыграть главные роли. Проблема наркотической зависимости актуальна и по сей. Особенно остра она была в конце 90-ых, и касалась в большей или меньшей степени абсолютно всех, в том числе и самих актеров.

Ранее мы писали, что Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" с Пересильд.

Фото: ВКонтакте / Мосфильм