Фура с продуктами на 6 млн рублей провалилась в реку в Якутии

Власти ищут решение проблемы.

На территории Якутии грузовик с 30 тоннами продуктов провалилась в реку Индигирка и находится там на протяжении пяти дней. Инцидент зафиксирован вблизи населенного пункта Усть-Нера. Известно, что общая стоимость перевозимого товара оценивается в шесть миллионов рублей. Региональные власти отмечают, что в настоящее время фуру вытащить не представляет возможности, так как уже перекрыты зимники (дороги, которые используются в зимний период). Власти ищут решение проблемы. Водитель заметил, что вытащить машину на берег можно при помощи экскаватора, так как пока что подъезды к дороге проходимы для специальной техники.

Машина моя, но ее у меня взял под свою ответственность знакомый водитель Виталий. Я сам в другом месте. Все расходы несет он, он сам договоры заключал с коммерсантами, у меня машину взял. Она стоит 4,5 миллиона, груза там миллионов на шесть водитель в комментарии "Комсомольской правде"

Пожилая петербурженка отдала 300 тысяч за установку окон. Работы не выполнили.

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