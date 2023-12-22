Мюзикл покажут 13 февраля в Театре музыкальной комедии. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" получил новую интерпретацию. Российские постановщики превратили готическую классическую историю в "концепт-мюзикл" подобно "Кабаре", "Пробуждению весны" и произведениям Стивена Сондхайма. Режиссер позволил себе художественную дерзость, когда перенес действие романа в 70-е годы прошлого века. В атмосферу тех лет возвращает классический рок-н-ролл. "Всё возможно" — гласят герои в самом начале, и этот лозунг доводит центрального персонажа до точки невозврата, когда человек начинает считать себя Создателем.

Над постановкой работали: композитор Роман Игнатьев — автор таких хитов музыкального театра как мюзиклы "Анна Каренина", "Монте-Кристо" и "Граф Орлов" и лауреат премии "Золотая маска" — Алексей Франдетти — главный режиссёр театра "Ленком Марка Захарова".

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии (Юлия Губина)