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Французская полиция задержала мужчину, выбросившего коробку с человеческой головой

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В понедельник днем в центре Тулона на тротуаре была найдена картонная коробка с отрезанной человеческой головой.

Полицейская операция во французском Тулоне, где была найдена коробка с отрезанной головой человека, завершена. Как сообщили полицейские в официальном Twitter, они задержали подозреваемого.

По данным телеканала BFMTV, в понедельник днем в центре Тулона на тротуаре была найдена картонная коробка с отрезанной человеческой головой. Коробку нашли прохожие. Также в окне дома был замечен человек, на котором были следы крови.

По предварительной информации, в этот же дом ночью полицейские приезжали по вызову о драке. Подозреваемый владелец квартиры принимал у себя двух бездомных, один из них и стал жертвой.

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Видео: Telegram/Baza, На видео видно

Теги: тулон, убийство, франция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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