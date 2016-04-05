Французская полиция задержала мужчину, выбросившего коробку с человеческой головой

Полицейская операция во французском Тулоне, где была найдена коробка с отрезанной головой человека, завершена. Как сообщили полицейские в официальном Twitter, они задержали подозреваемого.
По данным телеканала BFMTV, в понедельник днем в центре Тулона на тротуаре была найдена картонная коробка с отрезанной человеческой головой. Коробку нашли прохожие. Также в окне дома был замечен человек, на котором были следы крови.
По предварительной информации, в этот же дом ночью полицейские приезжали по вызову о драке. Подозреваемый владелец квартиры принимал у себя двух бездомных, один из них и стал жертвой.
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Видео: Telegram/Baza, На видео видно
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