Фотовыставка "Первозданная Россия"

У посетителей фотовыставки есть уникальный шанс заглянуть в самые заповедные уголки нашей необъятной.

Россия – великая страна и не у всех хватит времени, сил и средств, что воочию увидеть все. Именно эта выставка дает уникальный шанс заглянуть в самые заповедные уголки. На выставке представлено две фотосерии "Природные памятники ЮНЕСКО" и "Красная книга".

Можно на фотографиях увидеть озеро Байкал и Девственные леса Коми, Вулканы Камчатки и Плато Путорана, Западный Кавказ и Центральный Сихотэ-Алинь, "Золотые горы Алтая" и "Ландшафты Даурии", Природный комплекс заповедника "Остров Врангеля", Убсунурская котловина и Природный парк "Ленские столбы".

Серия фотографий "Красная книга" познакомит зрителей с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами диких животных, растений и грибов.

Место: Музейно-выставочный центр "Росфото" (ул. Большая Морская, 35)

Цена: до 150 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: РОСФОТО