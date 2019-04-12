Фотография с матча НБА признана лучшей за 2019 год среди спортивных снимков по версии World Press Photo

Бросок под финальную сирену помог "Торонто" выйти в финал Восточной конференции.

16 апреля были названы победиnели в номинациях на лучшие фотографии в СМИ по версии World Press Photo.

В номинации "Спортивное фото года" победил снимок с матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА - прим.) между "Торонто Рэпторс" и "Филадельфия Сиксерс". На нем запечатлен победный бросок Кавая Ленарда в седьмом матче серии плей-офф под финальную сирену.

В той встрече "Торонто" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 92:90 и вышел в финал Восточной конференции. Впоследствии клуб добрался до финала плей-офф и стал чемпионом НБА, обыграв в серии из шести матчей "Голден Стэйт Уорриорз" - 4:2.

Автором снимка, победившего в номинации, стал канадский фотограф Марк Блинч.

Напомним, нынешний сезон НБА был прерван из-за эпидемии коронавируса.

Фото: worllpressphoto.ru