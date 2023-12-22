Forrest Gump и дядя Миша

Ужин с джазовым сопровождением.

Forrest Gump – яркий представитель блюзовой сцены Петербурга. Группа возникла в 1999 году, и с тех пор продолжает выступать на таких площадках нашего города, как JFC, DOM7, Jimi Hendrix, Jagger, Башни, Порт-Артур.

Бессменным лидером, вокалистом и бас-гитаристом является Василий Ковалев, а гитаристом Виталий Силантьев. С 2007 года за барабанами Игорь Левкин. Вот уже 15 лет с группой сотрудничает Дядя Миша – саксофонист, известный прежде всего как музыкант группы ДДТ, а также по участию в концертных выступлениях и записях групп Алиса, Зоопарк и Поп-механика.

Коллектив исполняет традиционный блюз таких авторов, как Freddie King, BB King, Stevie Ray Vaughan, Willie Dixon, Maddie Waters, Little Walter, John Lee Hoover, Jimmy Reed, Robert Johnson, T-Bone Walker в своей интерпретации.

Продолжительность музыкального сопровождения: 2 часа (с одним антрактом).

Фото: pxhere