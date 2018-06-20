Фонд имущества потерял право на продажу имущества Петербурга

Жилищный комитет расторгнет соглашение с ФИ.

Представители Фонда Имущества больше не смогут продавать петербургскую землю от имени города. Организации пришлось отказаться от полномочий из-за решения УФАСа. Надзорное ведомство постановило расторгнуть соглашение между Фондом и Жилищным комитетом.

Отметим, что вся документация должна быть передана сотрудникам Комитета до завершения весны 2019 года.

Ранее Фонд занимался безвозмездной подготовкой и организацией торгов по реализации недвижимости. Среди обязанностей учреждения было заключение контрактов купли-продажи с 2009 года. За десять лет работы было подписано более 200 договоров на сумму в 1,4 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv