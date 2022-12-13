Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин желает поговорить с Зеленским, когда "условия и время позволят"

Глава ЕК раскрыла, когда Пекин проведет контакты с Киевом.

Китайский председатель Си Цзиньпин в ходе рабочих двусторонних переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил о том, что поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в тот момент, когда "условия и время будут подходящими". Соответствующее заявление иностранного политика огласила сами руководительница ЕК, которая вышла к прессе по итогам общения в Пекине.

Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис.

Фото и видео: YouTube / Firstpost