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Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин желает поговорить с Зеленским, когда "условия и время позволят"

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Глава ЕК раскрыла, когда Пекин проведет контакты с Киевом.

Китайский председатель Си Цзиньпин в ходе рабочих двусторонних переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил о том, что поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в тот момент, когда "условия и время будут подходящими". Соответствующее заявление иностранного политика огласила сами руководительница ЕК, которая вышла к прессе по итогам общения в Пекине.

Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис.

Фото и видео: YouTube / Firstpost

 

Теги: владимир зеленский, еврокомиссия, китай, переговоры, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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