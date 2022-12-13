Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин желает поговорить с Зеленским, когда "условия и время позволят"

Китайский председатель Си Цзиньпин в ходе рабочих двусторонних переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил о том, что поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в тот момент, когда "условия и время будут подходящими". Соответствующее заявление иностранного политика огласила сами руководительница ЕК, которая вышла к прессе по итогам общения в Пекине.
Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис.
Фото и видео: YouTube / Firstpost
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