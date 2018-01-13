Флаги новых регионов России установили в Совфеде

Символы субъектов РФ размещены на специальной аллее флагов.

Флаги новых присоединенных к России регионов установили в здании Совета Федерации на торжественном мероприятии. Церемония состоялась в преддверии Дня народного единства. Теперь символы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположены а аллее флагов субъектов страны.

Напомним, что народные референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ состоялись 23-27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР "за" присоединение к России высказались 99,23% голосовавших. В ЛНр показатель чуть меньше - 98,42%, в Херсонщине - 87,05%, в Запорожье - 93,11%. Российский лидер Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов. Он подписал необходимые документы совместно с руководителями новых регионов. Спустя несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие постановление.

Спортсменки из Казахстана оказались в центре скандала с флагом страны на чемпионате мира по армрестлингу.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти