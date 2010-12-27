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Петербурженка уплыла в Финский залив на надувном дельфине
Сегодня, 11:25
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alexandra08
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Петербурженка уплыла в Финский залив на надувном дельфине

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Про странный объект, пропавший из вида, спасателям рассказали отдыхающие на пляже люди.

В Красносельском районе спасатели вышли на поиски надувного дельфина, на котором уплыла местная жительница. По информации издания "Невские новости", 42-летняя петербурженка отправилась в плавание из яхт-клуба. Женщина не успела опомниться, как ее вместе с дельфином унесло в Финский залив. Женщина поняла, что обратно вернуться она не может: противостоять порывам ветра было сложно.

Про странный объект, пропавший  из вида, спасателям рассказали отдыхающие на пляже люди. На поиски женщины "на дельфине" приехали сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга. Петербурженку доставили на берег. Она поблагодарила спасителей за помощь и уехала. Как удалось выяснить изданию, женщина работает в одном из фитнес - клубов города.

Ранее Piter.TV писал о том, что в четверг, 3 августа, в Петербурге утонули мужчина и подросток.

Фото: aliexpress.com 

Теги: в фитнес-клубе , надувной дельфин , финский залив , яхт-клуб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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