Финский премьер откажется от продуктов, которые приобретались для нее за счет госбюджета

Санна Марин не будет использовать льготы на питание.

Финский премьер-министр откажется от продуктов, которые приобретались для нее за счет государственного бюджета. Об этом Санна Марин рассказала в эфире местного телеканала MTV3. Чиновница объяснила, что не планирует пользоваться имеющимися у нее льготами на питание.

Я не собираюсь продолжать использовать льготу. Санна Марин, глава правительства Финляндии

Ранее журналисты издания Iltalehti сообщили читателям о том, что для Марин и ее семьи, которая проживает в резиденции Кесяранта в Хельсинки, закупаются продукты для завтраков на 300 тысяч евро ежемесячно. В кабмине страны уточнили, что такие средства выделялись и другим премьерам. Однако в канцелярии правительства заметили, что речь идет о большей сумме, чем заявили СМИ. С января прошлого года по май текущего на закупку продуктов ушло более 14,3 тысяч евро (около 850 евро в месяц). По данному делу ведется доследственная проверка.

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Видео: MTV Uutiset