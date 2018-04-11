Финалистка шоу "Голос" установила мировой рекорд на Show Opera в Петербурге

Певица выдала 13 нот в секунду.

Сегодня, 11 апреля, в Петербурге в БКЗ "Октябрьский" прошло музыкальное шоу Show Opera, где финалистка программы "Голос" Светлана Феодулова установила мировой рекорд.

Артистка исполнила произведение Rondo Вольфганга Моцарта. Комиссия должна была зафиксировать самое быстрое исполнение — певица выдала 13 нот в секунду.

Справка:

Show Opera – это сочетание классической музыки, виртуозного вокала, современных технологий и спецэффектов. Организаторы практически моментально меняют декорации, так что артисты выступают попеременно в средневековых замках, интерьерах дворцов и парках.

Видео: Instagram / feodulova