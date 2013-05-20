Финалисты программы "Время героев" Петербурга начали работу над проектами

Участники первого потока программы Беглова готовят итоговые инициативы города.

Финалисты первого потока программы "Время героев Санкт-Петербурга" перешли к завершающему этапу — разработке итоговых проектов. Об этом сообщил Смольный.

По словам главы города, участники программы работают над инициативами, затрагивающими ключевые направления городской жизни — от социальной адаптации ветеранов специальной военной операции до развития промышленности, экологии, спорта, культуры и благоустройства.

Финалисты программы продолжают дорабатывать свои идеи при поддержке наставников и экспертов профильных комитетов. Их проекты направлены на реальное улучшение жизни в городе. Программа "Время героев Санкт-Петербурга" реализуется для выявления активных и инициативных жителей, способных предлагать решения значимых городских задач и участвовать в развитии мегаполиса.

Фото: freepik