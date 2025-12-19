Из СЗФО в финал семейного конкурса с главным призом в 5 млн рублей вышли 53 семьи

Победители полуфинала конкурса "Это у нас семейное" из 11 регионов теперь поборются за сертификаты на улучшение жилищных условий.

В Северной столице завершился полуфинал всероссийского конкурса "Это у нас семейное", организованного президентской платформой "Россия — страна возможностей". В финал вышли 53 семейные команды из 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил генеральный директор платформы Андрей Бетин.

Этот конкурс стал ярким напоминанием о том, что семья – наша самая надежная опора и главная ценность. От всего сердца поздравляю победителей полуфинала… До встречи в финале, который состоится в День семьи, любви и верности. Андрей Бетин, гендиректор "Россия — страна возможностей"

Четырёхдневный очный полуфинал собрал 272 семейные команды со всего СЗФО. Участники прошли серию творческих, спортивных и интеллектуальных испытаний, посвящённых теме "Быть семьёй" и культурному коду России. В программу вошли викторина от общества "Знание" и активность от "Почты России", где можно было отправить открытки родным прямо с площадки.

Среди победителей — династии металлургов, железнодорожников и педагогов с увлечениями от геологии до создания семейных музеев. Теперь эти команды будут бороться в финале за главный приз — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей каждый на улучшение жилищных условий. После финала семьи также отправятся в путешествия по России.

Фото: Piter.TV