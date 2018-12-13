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Финалиста конкурса "Голос. Дети" пригласили участвовать в британском проекте X-Factor

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Мальчик уже начал учить английский язык.

Финалиста конкурса "Голос. Дети" Ержана Максима пригласили принять участие в британском проекте X-Factor. Об этом журналистам рассказала мама мальчика Гульмира Алибек.

Известно, что предложение поступило не от организаторов, а от частного лица. Позвонивший обещал оказать помощь. В настоящее время, Максим учит английский язык. Также Максима пригласили выступить на премии "Муз ТВ", которая состоится в июне. Помимо этого Ержан заключил контракт на полтора года с компанией United.

Напомним, после финала музыкального шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за результатов зрительского голосования. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила 56% голосов и стала победительницей проекта. Однако почти разу организаторам сообщили, что были замечены признаки аномального голосования. Общественность возмутилась и заявила, что победа должна была достаться Ержану.

Видео: Instagram / maksim_erjan

Теги: x factor, голос дети, ержан максим
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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