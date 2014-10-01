Философия жизни и смерти. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский записал серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Здравствуйте, в эфире Андрей Михайлович Буровский с очередной порцией своих вредных, политически некорректных, преступных, наверное, высказываний. Всё продолжаю о том же самом ковиде и о том, как выжить в условиях пандемии.



Дело в том, что есть целая философия о жизни и философия о смерти. И она всеобъемлющая, она охватывает не только отношение к ковиду или к пандемии, а всё человеческое бытие. Дело в том, что очень сытые, жирные, очень благополучные люди, видимо, зажравшись, начинают рассуждать о том, какая плохая цивилизация. Некоторое недовольство миром для христианина естественно, мы пришли в мир, чтобы его улучшать, совершенствовать. Мы в мире работники. Мужчина в мире работник в первую очередь — это человек, который что делает, что совершает. Женщина работница, но она работница часто в доме: её дело рожать детей и поддерживать в нормальном состоянии дом. Тоже работа, причём большая, очень серьёзная и ответственная работа, между прочим. И когда я болел, я был согрет, в том числе и этим. Когда мне передавали очень продуманные и очень вкусные передачи. Это ведь сильно серьёзная вещь.

Но сейчас немножко о другом. Люди ругают цивилизацию: она такая плохая, раньше люди жили очень долго, очень счастливо, в согласии с природой. Откуда они взяли эту глупость, я не знаю. Дело в том, что как археолог могу вам сказать очень просто: самый древний, девяностолетний старец жил на территории современной Палестины, в городе Иерихоне, примерно восемь тысяч лет назад. Он ел самые разнообразные продукты: и рыбу, и мясо, и разные каши. Ну, хлеба ещё не было, были пресные лепёшки, их он тоже ел, и мясо разных животных и птиц. И жил в сравнительно чистой, нормальной среде. И вот он был первым в истории, ну известным нам, человеком, дожившим до девяноста. В каменном веке неизвестен ни один скелет человека, старше пятидесяти пяти. Их очень мало: сорока пяти-, пятидесятилетних. Охотник живёт тридцать, пятьдесят лет. А больше ему и не надо. Он вырастил детей и может помирать.

Современный человек живёт долго. Не только потому, что хочется жить, да, к этому привыкаешь, но, кроме биологического желания жить, есть глубочайший смысл жить дольше. Четыре тысячи лет назад древний египтянин в шестнадцать лет считался взрослым, закончившим обучение. Он становился писцом, то есть умеющим писать и читать. Он вмещал в себя всю тогдашнюю египетскую цивилизацию. С тех пор жизнь невероятно усложнилась, нам мало этого времени, не только там шестнадцати лет, это возраст старшеклассников, нам мало сорока, мало пятидесяти. А на высшем квалификационном уровне нам и ста лет мало. Поймите, я не шучу. Смысл жизни так называемых стариков, те кому пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят, он для цивилизации принципиальный — это самые квалифицированные люди. Люди, которые больше всех знают и умеют, они просто необходимы для цивилизации. Уважение к старости, оно рождается не на пустом месте. Люди мудрее, чем кажутся. Ну, вернее, каждый по отдельности может быть редким дураком, а когда люди вместе собираются и вырабатывают правила общежития, они умнее, чем каждый отдельно. Коллективный разум больше индивидуального.

Современная цивилизация невероятно сложна. Сейчас появился как бы новый возраст: между пятьюдесятью и семьюдесятью. Это не зрелость, это не старость. Это какая-то вторая зрелость, когда человек может эти двадцать лет потратить на самые разные вещи. Наше поколение больше не готово к этому. Мы — первое поколение, живущее в этом возрасте. А те, кто помоложе могут уже рационально, осмысленно распорядиться временем. Но, похоже, скоро мы будем жить ещё дольше. Мы — последнее поколение, которому жить меньше ста лет. Осознайте это! И не завидуйте! Наоборот, сделайте молодёжи предъяву. Мы жили так, как мы жили, поэтому вы, сыночки и доченьки, проживёте больше ста лет. Конечно, если вас не убьют и вы не умрёте от какой-нибудь мерзости. Ну реально, те, кому сейчас сорок, могут прожить сто лет и больше, причём полноценно прожить, неж кондыбая коли как. Вот есть такой академик, год назад мы с ним шли от одного здания в Академгородке в другое, он опаздывал на своё выступление. Мы с ним заболтались, он как вчистил. Он бежал, бежал быстрее меня. Меня, 64-летнего. Как помчался! Получилось, а человеку за 90. Ему было 92 год назад.

Человек может в наше время, даже в очень преклонные годы, жить очень полноценно, осмысленной жизнью. Нам дала это цивилизация: режим питания, характер медицинской помощи. Терпеть не могу слово обслуживание, обслуживают нас официанты и водители такси, врачи не обслуживают, они нам помогают, осуществляя медицинскую помощь. Не будьте свиньями, господа! Не надо про медицинское обслуживание, не повторяйте подлостей. Так вот, благодаря медицинской помощи, уровню развития медицины, мы живём так долго и так полноценно. И мы отвыкли от того, что можем помереть внезапно. Мы привыкли к гарантированности бытия, к тому, что ни болезни нам не опасны. Ну, а начиная с сороковых (40) годов больших войн ведь не было. Были какие-то локальные войны, в которых принимали участие в основном те, кому хотелось. Ну вот, совершенно другая жизнь. Очень надёжная жизнь.

А вы почитайте русскую классику, и не только русскую, вообще всю классику 19-го, первой половины 20 века — совершенно другое отношение к жизни и смерти, гораздо более простое. А люди — сытые, жирные, которые пьют кофе, едят вкусную калорийную пищу, сидя в тёплом помещении с центральным отоплением — они ругают цивилизацию, плохая, видите ли. И рассуждают, что прекрасная биосфера Земли, такое чудесное, сочное яблоко — Земля, а в ней, в чудесной биосфере Земли, завелся такой мерзкий червяк — человек. Он ошибка природы! Он гадит замечательное яблочко! Хе-хе, природа нас ненавидит, природа нас истребляет! Вот чумой не получилось теперь ковидом, хе-хе-хе! Подленько хихикают ублюдки. Да, я подумал как назвать этих людей, они — ублюдки. Это — отребье цивилизации. Это — отходы цивилизационного процесса. У эволюции есть результаты, а есть отходы. Просто мы стали очень богатые, очень сытые, и отходы перестали подыхать. А Земной шар уже давно пора почистить. Ну сколько можно? Эти генетически ущербные уродцы, которые орут как плохо жить на Земле. Да идите вы к чёртовой матери! Плохо вам жить? Нате вам верёвку, нате вам яду! Сваливайте к чёртовой матери, только перестаньте ныть и хныкать как вам больно и плохо, как вы страдаете от жары и от холода одновременно! Какая сволочь человек, которая портит хорошую природу. Идите, сами знаете куда! На нефритовый жезл и в пещеру высших наслаждений. Проваливайте с Земли! Не нравится вам Земля — вон! Так ведь хрен они уйдут. Они будут ныть, хныкать, вонять, мешать жизни, докучать согражданам, калечить детей, в том числе своих собственных. Хрен они с собой покончат, не надейтесь. Но хныкать, скулить и выть они будут бесконечно.

И когда пришёл ковид, разумеется, появилась идейка: а вот она, хе-хе-хе, Земля от нас избавляется. Ребятки, не Земля избавляется от нас, а цивилизация в очередной раз вскрыла новый очаг пандемии, разнесла по Земле. Да, это сделала цивилизация. Но в мире много сил великих: горы, море и приливы, но сильнее человека нет на свете никого. Мы победим эту проклятую пандемию, но понимаете, мешает эта философия смерти, согласно которой природа нас ненавидит и нас уничтожает. Так вот, всё наоборот. Человек — естественное порождение эволюции, начнём с этого. Вся вселенная набухает разумом всю свою историю. Если говорить о масштабах космоса, я скажу коротко, если мы и правда считаем вселенную вечной и бесконечной, а мы вынуждены считать её таковой, приходится. Хотя, конечно, проще было бы думать иначе. Так вот, если мы считаем её таковой, то в ней не может не быть другого разума. Не может не быть. Я скажу больше, кое-что я даже видел. Но рассказывать не буду — меня посадят в сумасшедший дом. Ну, в том, что существует там где-то разум, кроме нас с вами, я совершенно уверен.

Если брать о самой Земле, то несколько раз эволюция порождала разумных существ, возможно, даже на уровне динозавров — Dino Sapiens, возможно. Возможно, до появления потомков австралопитеков в Африке, были какое-то капуциновые человечества в Южной Америке, вполне реально. У меня есть серьёзные причины думать, что это не противоречит нашим представлениям об эволюции. Ну, в частности, Саванна, открытые пространства в Южной Америке появились раньше, чем в Старом Свете. То есть, там на несколько миллионов лет раньше начались те же самые эволюционные процессы, порождающие в конечном счёте и разум. Человек — это одно из порождений разума. Наши ближайшие родственники возникали, родственники по разуму, на другой основе: гигантопитеки родственники орангутангов. Они были полуразумные, у них была косточка специальная для речи, они делали колоссальные каменные орудия. От кого из австралопитеков мы происходим — мы не знаем. У меня есть один знакомый в Петербурге, он точно знает, что происходит от двух лекарей еврейских. Пётр Первый привёз из Белоруссии двух лекарей: Абрама и Семёна. И вот Эрик Иосифович происходит от кого-то из них, но он не знает от кого: от Абрама или от Семёна.

Вот мы знаем, что, скорее всего, мы происходим от одного из 8 видов австралопитековых, но от какого конкретно вида — мы не знаем. Дело в том, что в сторону очеловечивания шло много видов приматов и не только приматов. Даже такие любопытные животные как касатки, эти хищные киты, современные шимпанзе. Многие современные животные настолько много передают негенетической информации, что приходится вводить новую дисциплину — этнография других видов. Об этом я могу говорить долго — это одна из тем моей собственной научной работы. Пока просто проконстатирую факт: вот так это устроено, мы — закономерное порождение эволюции, мы не ошибка природы. Мы — продукт эволюции. Урод, который скулит о том, что ему жить плохо, что его неправильно сделали, что не такой, как хотелось бы — это отходы эволюции. Ну бывает. У всех бывает, но не у всех проходит. Ну что с этим можно поделать? Но большинство людей — это последствия замечательного эволюционного процесса. И мы самое совершенное, самое доброе, самое осмысленное, самое гуманное существо в подлунном мире.

Не надо мне рассказывать сказки про добрую биосферу! Я ещё в детстве, помнится, читал про существ, которые поражают насекомых в нервные узлы. И поражённые насекомые не могут двигаться, но остаются живыми, и личинка осы поедает их живьём. Прониклись? А ещё я видел замечательный учебный фильм: как волки ловят лося, как тянутся кишки этого животного, а волки вцепились в них и едут, как они жрут ещё живое, умирающее, кричащее животное. Не надо мне про добрую биосферу. Я знаю, что три четверти родившихся крупных млекопитающих умирают в первые годы жизни: и от болезней, и от голода, и что многие самки после первого помёта сжирают детёнышей — это делают даже кошки и собачки порой. Неужели вы правда думаете, что природа гуманна? Что она добрая и прекрасная? Она прекрасна, когда на неё любуешься, когда человек смотрит на неё, когда мы организуем лес и превращаем в парк или в охотничье хозяйство. Так вот замечательное дело. А природа безумно жестока, мы намного более гуманные и добрые, и друг с другом намного гуманнее и добрее. Даже львы, даже зайцы убивают друг друга чаще, чем люди. А цивилизованные люди убивают друг друга намного реже, чем первобытные. Об этом тоже можно много говорить. Грубо говоря, уже на уровне не биологической, а культурной эволюции. Чем больше этой культуры, чем больше цивилизации, тем всё лучше, добрее и гуманнее. Гарант разума и доброты в этом мире — это мы. Вот такая философия, философия жизни. Она и позволяет существовать, и противостоять болезни и смерти. В этой философии болезни, страдания, смерть — тёмные и страшные явления. Будем считать, что у меня религиозные предрассудки. Я просто такой, знаете, фанатик, психопат, средневековый тип. Пусть будет так, я не возражаю. Я — мракобес, прекрасно. Но в христианском вероучении есть представление о дьяволе, о прародителе зла. Представьте себе, ну проявите фантазию, представьте себе такое существо с рожками и хвостом, мохнатое, как полагается, которое ненавидит людей. Как оно должно радоваться, когда мы болеем и умираем, когда нам плохо. Всё хорошее: солнечный свет, дождь, прорастание плодов земных , вкусные яблоки и замечательный кофе, который только что допил — это всё от другой силы. И здесь нет ни малейшего противоречия между разумом учёного и верой христианина. Ну нет тут противоречия, не существует. Всё к тому же возвращаемся — любите мир и верьте в Бога. И, главное, не считайте себя таким странным извращением эволюции.

Извращением эволюции является тот, кому, первое, плохо жить, кому не нравится как он живёт, но при этом он ничего не делает, чтобы исправить положение вещей. Он сидит в луже дерьма и страшно счастлив по этому поводу. А, во-вторых, тот, кто рассуждает какая плохая цивилизация и какая человек ошибка природы. Он сам ошибка природы, а вы нет. Вы — прекрасный сосуд, сосуд добродетеля, сосуд разума. Такой вы и есть. Да, вы не сокровище, я не сокровище. Но какой человек ни есть, не сокровище, он — высшее проявление разума и доброты, высший венец эволюции. И если биосфера Земли ещё поживёт, то только благодаря нам с вами, когда мы этого хотим. Нет никакой биосферы Земли. Слово "ноосфера" не люблю, сам придумал слово — антропогеосфера. Ну, об этом поговорим в другой раз и в другой серии моих высказываний. До свидания! И попробуйте позитивно относиться к окружающему, тогда спасётесь.