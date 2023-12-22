Фильм покажут в кинотеатрах Петербурга 16 февраля. Для зрителей старше шести лет.

Фильм "Лед 3" покажут в кинотеатрах Петербурга 16 февраля. "Лед 3" — это третья часть популярной российской франшизы о фигуристах. Фильм рассказывает о жизни и карьере Насти и Саши, которые столкнулись с неожиданными вызовами и препятствиями на пути к своей мечте. Фильм сочетает в себе драму, романтику, спортивные соревнования и дружеские отношения.

В ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин, Елена Николаева, Александр Власенко, Сергей Беляев, Златия Нечаева.

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат