Филипп Киркоров выпустил клип на песню "Ты не уйдешь" к фильму "Нюрнберг"

Фильм выйдет в прокат с 23 февраля.

Российский исполнитель Филипп Киркоров выпустил клип на песню "Ты не уйдешь", которая стала саундтреком к новому фильму "Нюрнберг". Главная роль в картине досталась актрисе Любови Аскеновой. В ролике показаны не только кадры из военно-исторической драмы, но также преобразившегося певца. Артист представлен зрителям со светлыми кудрями.

Напомним, что "Нюрнберг" расскажет о проведении Международного военного трибунале над нацистами после Второй мировой войны, который впоследствии общественность назовет процессом века. В основу сюжета положен роман писателя Александра Звягинцева "На веки вечные". В съемках проекта задействованы Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Петренко и Сергей Кемпо. Режиссером ленты выступил Николай Лебедев, который известен по созданию "Легендв № 17", "Экипажу". Официальный релиз картины запланирован на 20 февраля. В широкий прокат она выйдет 23 февраля.

Рок-группа Linkin Park выпустила клип на песню Lost c вокалом Честера Беннингтона.

Фото и видео: YouTube / Филипп Киркоров