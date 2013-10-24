Fiat задавил подростка на Пулковском шоссе

Известно, что водитель Fiat Bravo за 2022 год привлекался к ответственности 27 раз. Проводится проверка.

Накануне вечером на Пулковском шоссе водитель Fiat Bravo задавил юного петербуржца. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительным данным, 46-летний мужчина ехал от улицы Галстяна к Дунайскому проспекту. Он проехал на красный в зоне регулируемого пешехода. 15-летний мальчик переходил дорогу на зеленый свет. Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Известно, что водитель Fiat Bravo за 2022 год привлекался к ответственности 27 раз. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv

