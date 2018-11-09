Фестиваль тюльпанов на Елагином острове получил награду Всемирного саммита

Петербургский проект вошел в десятку похожих фестивалей мира.

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове был высоко оценен мировым туристическим сообществом, сообщила пресс-служба ЦПКиО им. С.М. Кирова. Цветочное событие получило престижную награду "2019 World Tulip Destination Worth Travelling For" (лучшая мировая туристическая дестинация тюльпанов 2019) на прошедшем в Нидерландах Всемирном саммите тюльпанов.

Петербургский фестиваль занял уверенное место в десятке фестивалей тюльпанов мира, посоперничав с проектами Италии, Канады, Японии, Швейцарии, Южной Кореи и других стран.

Жюри отметили многообразие сортов тюльпанов и программу открытия Фестиваля этих цветов на Елагином острове. Судьям понравилась идея вписать цветники тюльпанов в архитектурно-парковый ансамбль начала XIX века.

ЦПКиО им. С.М. Кирова – на сегодняшний день единственный парк в России, который профессионально высаживает тюльпаны и проводит крупный посещаемый фестиваль. Самый первый прошел в 2013 году.

Тюльпанами занимается не только парк отдыха: петербургские спасатели тоже высадили эти цветы на территории пожарных депо.

Фото: пресс-служба ЦПКиО им. С.М. Кирова