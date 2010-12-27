Фестиваль Wanderlust 108

Самый крупный праздник йоги в мире.

Wanderlust 108 - это спортивный фестиваль, который зародился в США. Его задумали как праздник йоги и любителей здорового образа жизни. Он состоит из трех частей: забег на 5 км, потоковое занятие йогой и медитация. Даже если вам никогда ранее не приходилось заниматься йогой, на территории будут ассистенты преподавателей, которые помогут правильно отстраивать асаны. После всех спортивных мероприятий на главной сцене состоится концерт.

Регистрация начнется с 7:00. Приходите до начала фестиваля, чтобы успеть зарегистрироваться и получить свой персональный номер.

Место: Юсуповский сад, Садовая ул. 54

Цена: от 400 рублей