Фестиваль "Нашествие"

Главное Приключение Года.

В июне в Тверской области пройдет один из самых известных и масштабных фестивалях России – "НАШЕСТВИЕ". Ежегодно мероприятие объединяет всех любителей крутой музыки и приглашает самых известных артистов. В этом году "Нашествие" празднует свой 20-летний юбилей, поэтому лайнап пестрит самыми вкусными командами.

В программе мероприятия такие группы как, Ленинград, ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Ольга Кормухина и Алексей Белов, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Tequilajazzz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, 7Б, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, ##### (5 DIEZ), LASCALA, Пневмослон, STIGMATA, 7000$ и многие-многие другие.

Полный список и расписание концертов можно посмотреть на сайте: https://nashestvie.ru/lineup/

ВПЕРЕД ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ!