Фельдшер из Петербурга под видом актера слал школьнице интимные видео

Медик пять лет обманывал девочку притворяясь звездой экрана.

Фельдшер из Петербурга обвиняется в развратных действиях после того, как пять лет притворялся известным актром и отправлял несовершеннолетней интимные материалы.

В Тосненском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Подозреваемым оказался 29-летний фельдшер из местной больницы.

По данным следствия, в 2019 году мужчина начал переписку с девочкой 11–12 лет в соцсети. Он представился именем и фамилией известного российского актёра. В ходе общения он отправил школьнице фото и видео сексуального характера.

Задержание произошло 12 августа в Тосно. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что группа подростков совершила два нападения на семиклассника в Петербурге и Мурино.

Фото: Piter.TV