Рэпер Face пришел на шоу Урганта

Вчера у рэпера вышел новый клип.

Рэпер Фейс впервые пришел на шоу "Вечерний Ургант". Он поговорил с ведущим о своих первых музыкальных экспериментах, трудном детстве, стоицизме и брате Богдане. Ролик опубликован на YouTube-канале "Вечернего Урганта".

Также рэп-исполнитель исполнил песню "Юморист", которую он написал к одноименному фильму Михаила Идова (выйдет на большие экраны 1 апреля).

Вчера, 27 марта, у Фейса вышел клип на трек "Спасательный круг" с альбома "Slime".

Раннее рэпер Face выпустил новый альбом, в котором раскритиковал коррупцию, РПЦ и бюрократию.

Фото и видео: Вечерний Ургант/ YouTube