"Колу" перекроют в четверг из-за разводки моста через Свирь

Дорогу перекроют с 11:10 до 13:10.

В среду, 1 сентября, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что дорогу Р-21 "Кола" полностью перекроют на два часа завтра, 2 сентября.

В период с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке состава "МБ-1219" + "ВЭШ-64025" + "Шлюзовой-156" с максимальным высотным габаритом 23,5 метра разведут мост через реку Свирь на 236 километре у города Лодейное Поле. Движение транспорта полностью перекроют.

В пресс-службе напомнили, что мост совмещенный и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы писали, что День знаний ограничит движение по набережной Лейтенанта Шмидта.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"