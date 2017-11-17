В Ленобласти дорожники отремонтировали подъезды к городу Луга на трассе Р-23

В Ленобласти завершился ремонт участка федеральной автодороги Р-23 на подъездах к Луге.

В Ленобласти дорожники отремонтировали участок автодороги Р-23 на подъездах к городу Луга. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".



Протяженность отремонтированных участков составляет 13 километров: 3,5 километра – со стороны Санкт-Петербурга и 9,5 километра – со стороны Пскова. На указанных участках дорожники выполняли работы по устройству тонкослойных покрытий, которые способны "противостоять" воде и имеют хорошее сцепление с дорогой.



Также на автодороге были установлены Г-образные опоры, дублирующие знак "Пешеходный переход" на нерегулируемых пешеходных переходах, барьерные ограждения протяженностью 260 метров, сделан водоотвод и 14 водосбросов с проезжей части.Нанесена разметка и шумовые полосы.



В 2017 году программа ремонтных работ составляет 122 км. Ранее на федеральной трассе Р-23 завершились ремонтные работы на участках км 124 – км 137, км 137 – 157 (Обход г. Луга) и км 75-109.