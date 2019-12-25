Fazer в течение двух лет вложит 10 млн евро в модернизацию фабрик в Петербурге

У Fazer в РФ работают четыре производства, одно из них в Москве, три – в Петербурге.

Компания Fazer до конца 2022 года инвестирует в закупку нового оборудования и модернизацию трех предприятий в Петербурге около €10 млн. Об этом сообщил "Интерфакс".

Благодаря инвестициям удастся расширить выпускаемый ассортимент продукции и увеличить мощности в дефицитных категориях для поставок на территории России.

У Fazer в РФ работают четыре производства, одно из них в Москве, три – в Петербурге. Компания выпускат хлебобулочные изделия, шоколад и замороженные продукты.

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