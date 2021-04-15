Фанатка Козловского с криками ворвалась на красную дорожку на премьере "Чернобыля"

Девушка перекрикивала актера во время его интервью.

В четверг, 15 апреля, в российский прокат вышел фильм Данилы Козловского "Чернобыль". Режиссер и исполнитель главной роли целый месяц возил свою картину по городам России: Самара, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург… 13 апреля премьерный показ состоялся в московском кинотеатре "Октябрь".

В один из моментов, когда Данила Козловский давал интервью, на красную дорожку с криками ворвалась его фанатка, блогерша Карина Мурашкина. Девушка перекрикивала актера, чем обратила на себя внимание не только прессы, но и самого Данилы.

"Здорово, подружка! Я тут пришла в кино, прикинь, нечаянно попала на премьеру Данилы Козловского. Данила Козловский снял фильм, я вообще в шоке, я случайно залетела! Короче, поп-корн не буду покупать, он тут 1200 стоит. Ты как сидишь в своей деревне, так и сиди, а я сейчас киношку пойду смотреть. Света, передаю тебе московский привет! Рос-си-я, Рос-си-я! Все, давай, подружка!" – надрывалась фанатка.

Несмотря на внезапный перфоманс, Козловский не растерялся. Актер с улыбкой помахал блогерше в камеру, подошел к ней и даже приобнял. После этого он вернулся к журналистам, а фанатка скрылась так же быстро, как и появилась.

Ранее Данила Козловский сравнил свой фильм с "Чернобылем" HBO.

Видео: Instagram / lovemurmur