ФТС: оборот внешней торговли без учета ЕАЭС составил 21,7 трлн рублей

По его словам, из этой суммы 13,336 трлн рублей приходится на экспорт.

Оборот внешней торговли без учета ЕАЭС составил 21,7 трлн рублей. Об этом заявил руководитель ФТС России Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, из этой суммы 13,336 трлн рублей приходится на экспорт, в то время как остальная часть денег направлена на импорт. Глава ФТС добавил, что в 2024 году в структуре поступления таможенных платежей на импорт приходится 2,066 трлн рублей, а на экспорт – 467 млрд рублей.

Ранее Пикалев сообщил, что ФТС России помогает участникам СВО с трудоустройством.

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