ФТС: оборот внешней торговли без учета ЕАЭС составил 21,7 трлн рублей

Оборот внешней торговли без учета ЕАЭС составил 21,7 трлн рублей. Об этом заявил руководитель ФТС России Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, из этой суммы 13,336 трлн рублей приходится на экспорт, в то время как остальная часть денег направлена на импорт. Глава ФТС добавил, что в 2024 году в структуре поступления таможенных платежей на импорт приходится 2,066 трлн рублей, а на экспорт – 467 млрд рублей.
Ранее Пикалев сообщил, что ФТС России помогает участникам СВО с трудоустройством.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все