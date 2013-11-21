ФСБ: задержаны 68 подпольных оружейников из 31 региона, изъято почти 20 кг взрывчатки

Работа проведена за октябрь 2022 года.

ФСБ России задержала в 31 регионе страны 68 подпольных оружейников. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что оперативники изъяли у подозреваемых свыше 300 единиц огнестрельного вооружения, а также около 20 килограммов взрывчатки (пороха, тротила) и тысячи патронов, семь единиц холодного оружия. Прекращена незаконная деятельность предприятий по модернизации оружия и изготовления снарядов.

Во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. ЦОС ФСБ РФ

Уточняется, что специальная операция была организована на территориях Москвы, Петербурга, Севастополя, республик Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, а также Кемеровской области, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях в октябре 2022 года.

Участника украинского нацбатальона (запрещенного в РФ) задержали при въезде в Крым.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России