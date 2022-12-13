ФСБ задержала 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей, перевозившегося через РФ в ЕС

Трое иностранцев помещены под стражу.

ФСБ России изъяла 700 килограммов кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силовой структуры страны. Специалисты объяснили, что запрещенные вещества перевозились с территории одного из латиномериканских государств через территорию России в страны Евросоюза. Установлено, что в группировке были задействованы трое иностранных граждан. Двое из них - жители Колумбии, еще один - из ЕС.

Пресечена попытка очередной международной преступной группировки использовать территорию РФ для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. ЦОС ФСБ РФ

При задержании с поличным у подозреваемых членов картеля обнаружено 699 кг кокаина. По оценкам аналитиков, оптовая стоимость изъятой партии на российском "черном рынке" превышает 2,5 млрд рублей. При розничной продаже запасов запрещенные вещества могли принести злоумышленникам прибыль в размере не менее шести миллиардов рублей. Партия кокаина поступила в Москву и хранилась на арендованном на подставное лицо складском помещении в Подмосковье. Иностранцы должны были переупаковать партию наркотиков и переместить его через контрольно-пропускные пункты на государственной границе. По факту инцидента в отношении трех задержанных возбуждены уголовные дела, сейчас фигуранты расследования помещены под стражу. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Задержанный в Херсонской области шпион признался в пересылке информации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости