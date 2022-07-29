ФСБ сообщила о задержании в Липецкой области украинских диверсантов

Террористы должны были взорвать бомбу на транспортном объекте в Липецке.

ФСБ России сообщила о задержании в Липецкой области украинских диверсантов. Информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным специалистов, трое преступников готовили теракт в местах массового скопления граждан. Известно, что злоумышленники действовали под патронажем Службы безопасности Украины и при "Правом секторе"*.

Предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины ЦОС ФСБ РФ

Подозреваемыми стали мужчина 1988 года рождения, а также две женщины 1986 и 1978 годов рождения. Первый фигурант расследования ранее неоднократно был судим за педофилию. Участники разведывательно-диверсионной группы из Украины должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности на одном из объектов транспортной инфраструктуры города Липецка.

Силовики нашли в тайнике иностранцев составные части для изготовления самодельного взрывного устройства. Обнаружена переписки с активистами из террористического украинского движения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 282.2, статьи 30, статьи 205 УК РФ, части 3 статьи 222.1 УК РФ.

"Правый сектор" - запрещенная на территории РФ террористическая, радикальная и экстремистская организация.

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Фото и видео: ЦОС ФСБ