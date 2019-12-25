ФСБ сообщила о падении в Ростовской области трех мин, выпущенных ВСУ

Никто не ранен и не погиб.

ФСБ России сообщила о падении в Ростовской области трех мин, выпущенных украинскими военными. Представители пресс-службы силовой структуры рассказали о том, что инцидент зафиксирован 26 февраля в регионе. Со стороны ВСУ велся огонь по территории, после чего около населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района упали 120-мм мины. В результате происшествия нет пострадавших или погибших. По факту ведется проверка.

Напомним, что российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло после того, как руководители ДНР и ЛНР заявили о необходимости поддержки из-за угрозы вторжения Киева в регион. С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денафикацию Украины.

В проливе Ла-Манш задержали российское судно.

Фото: Piter.tv