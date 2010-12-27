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ФСБ пресекла контрабанду оружия из Евросоюза в Россию
Сегодня, 11:35
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alexandra08
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ФСБ пресекла контрабанду оружия из Евросоюза в Россию

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В поставках принимали участие жители трех городов - Петербурга, Москвы и Ярославля.

Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия выявили канал поставок оружия из Евросоюза в Россию. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба ФСБ.

В поставках принимали участие жители трех городов - Петербурга, Москвы и Ярославля. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства: 30 автоматов, 25 пулеметов, 94 карабина, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья. Также злоумышленники переправляли  45 мм пехотный миномет, автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство и 15 ручных осколочных гранат.

Все члены преступной группировки были задержаны. Отметим, что правоохранительные органы также ликвидировали две мастерские по изготовлению боеприпасов.

Фото: pixabay.com

 

Теги: автомат , гранатомет , гранаты , евросоюз , миномет , пистолет , поставка огнестрельного оружия , револьвер
Категории: Новости СПб Новости России

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