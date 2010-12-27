ФСБ пресекла контрабанду оружия из Евросоюза в Россию

В поставках принимали участие жители трех городов - Петербурга, Москвы и Ярославля.

Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия выявили канал поставок оружия из Евросоюза в Россию. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба ФСБ.

В поставках принимали участие жители трех городов - Петербурга, Москвы и Ярославля. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства: 30 автоматов, 25 пулеметов, 94 карабина, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья. Также злоумышленники переправляли 45 мм пехотный миномет, автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство и 15 ручных осколочных гранат.

Все члены преступной группировки были задержаны. Отметим, что правоохранительные органы также ликвидировали две мастерские по изготовлению боеприпасов.

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