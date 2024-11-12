Силовики задержали местного жителя, работавшего по заданию кураторов из СБУ.

Российские силовики предотвратили попытку теракта, организованного по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) на железнодорожных путях в Севастопольском крае. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что в настоящее время задержан предполагаемый исполнитель преступления. Он намеревался соверши ть злодеяние на участке транспортной инфраструктуры, расположенном около Балаклавской ТЭС.

В надзорном ведомстве уточнили, что под подозрение попал 29-летний местный житель. Мужчина в инициативном порядке установилв сентябре 2023 года контакт с иностранными кураторами. Затем по заданию спецслужб киевского режима он должен был нарушить работу железнодорожного транспорта. В этих целях фигурант расследования планировал поджечь специализированное оборудование. От кураторов злоумышленник получил деньги, на которые закупил горючую жидкость. В отношении россиянина ведется расследование по статье 275.1, части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией, а также о покушении на террористический акт.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России