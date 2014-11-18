ФСБ показала видео с задержанным за шпионаж в пользу Украины уроженцем Африки

Силовики рассказали о контактах иностранца с ГУР Украины через соцсети.

Российские силовые структуры продемонстрировали кадры с задержанным в городе Астрахани гражданином одной из стран северной Африки по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В надзорном ведомстве указали, что через мессенджер Telegram иностранный гражданин установил и поддерживал устойчивую связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора злоумышленник собрал и передал сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в регионе нашей страны.

Следственным отделом ФСБ России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ.Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Новосибирске за причастность к диверсии на Транссибе задержали женщину.

Фото и видео: ЦОС ФСБ Росси